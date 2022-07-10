Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении украинской армии

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10 июля 2022, 18:54 Источник: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников, Volodymyr Tarasov/globallook.com

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о необходимости укрепить вооруженные силы, так как в армии многочисленные потери. В интервью The Wall Street Journal глава Минобороны Украины заявил, что украинские ВС истощены.

По информации Резникова, Киеву "нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери". "Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию", — заявил министр обороны Украины.

Как отметил Резников, ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники для армии, в настоящее время Киеву необходимы дальнобойные артиллерийские установки.