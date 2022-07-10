В США считают, что Зеленский уволил посла Украины в Берлине Мельника после разозлившего ФРГ заявления о Бандере

В США считают, что украинский президент Владимир Зеленский уволил посла Украины в Берлине Андрея Мельника после разозлившего немецкие власти заявления дипломата о пособнике Третьего рейха Степане Бандере. Такую версию отставки Мельника выдвигает издание New York Times.
В публикации NYT отмечается, что 29 июня посол Украины в Германии в одном из интервью расхвалил лидера запрещенной в России экстремистской организации ОУН, члены которой после оккупации Украины вермахтом принимали участие в массовых убийствах евреев и поляков. Мельник назвал Бандеру "борцом за свободу".
Современная ФРГ осуждает преступления нацистов и чтит память жертв холокоста. Как указано в статье американского издания, "поэтому попытки украинского дипломата обелить коллаборанта Бандеру стали красной линией для правительства Германии".
Указ президента Украины Зеленского об увольнении Мельника опубликовали в субботу.
Ранее об его отставке и возможном назначении замглавы МИД Украины проинформировало издание Bild со ссылкой на источники в Киеве.