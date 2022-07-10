Телеведущая из Австралии Рита Панахи о выступлениях Байдена: кто правит США — президент или редактор телесуфлера

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10 июля 2022, 15:45 Источник: 360tv

Джо Байден, фото: Ting Shen/globallookpress.com

Австралийская журналистка Рита Панахи в своей программе на телеканале Sky News Australia высказалась об американском президенте Джозефе Байдене, допускающем в своих речах и выступлениях оговорки и ошибки.

Недавно Байден перепутал президентство и беременность, говоря об абортах.

Рита Панахи обратила внимание, что пресс-служба Белого дома обеспечивает Байдена текстами, но он все равно умудряется ошибаться. Она напомнила, что несколько лет назад снимался комедийный сериал о телеведущем Роне Бургунди, который зачитывал все, что выводили на телесуфлер, и этим он раздражал всю съемочную группу.

Телеведущая отмечает, что Байден ведет себя аналогично. Как доказательство Рита Панахи совместила кадры из фильма и выступление президента США. «Все, что выведете на этот суфлер, ведущий из сериала повторит слово в слово. Президент США просто повторил его действия. Но кто же в действительности правит Соединенными Штатами — Джо Байден или редактор телесуфлера?» — заключила Панахи.