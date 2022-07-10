Обозреватель DWN Фридрих: антироссийские санкции положили конец немецкой бизнес-модели

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10 июля 2022, 16:14 Источник: РИА Новости

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Санкции против России положат конец немецкой бизнес-модели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию журналиста Марка Фридриха в немецком издании Deutsche Wirtschaft Nachrichten.

В материале сказано, что потеря Германией производительности будет стоить стране ещё и потерей рабочих мест, социального обеспечения и процветания.

Также, по мнению Фридриха, ФРГ из-за некорректной политики не сможет удерживать ЕС «на плаву».

"Вы стоите перед руинами грандиозно провальной энергетической политики, которая была идеологически ослеплена", — заявил Фридрих.

Журналист также добавил, что рестрикции против России провальны, так как энергоресурсы в РФ окупаемы, доходы от их продаж растут. Страдает только Запад.

В заключение Фридрих подчеркнул, что дешевое сырье — это основа экономики ФРГ. На данный момент в стране происходит «величайший» за последние десятилетия кризис.