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Обозреватель DWN Фридрих: антироссийские санкции положили конец немецкой бизнес-модели

, 16:14 Источник: РИА Новости

Обозреватель DWN Фридрих: антироссийские санкции положили конец немецкой бизнес-модели
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Санкции против России положат конец немецкой бизнес-модели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию журналиста Марка Фридриха в немецком издании Deutsche Wirtschaft Nachrichten. 

В материале сказано, что потеря Германией производительности будет стоить стране ещё и потерей рабочих мест, социального обеспечения и процветания.  

Также, по мнению Фридриха, ФРГ из-за некорректной политики не сможет удерживать ЕС «на плаву».  

"Вы стоите перед руинами грандиозно провальной энергетической политики, которая была идеологически ослеплена", — заявил Фридрих.

Журналист также добавил, что рестрикции против России провальны, так как энергоресурсы в РФ окупаемы, доходы от их продаж растут. Страдает только Запад. 

В заключение Фридрих подчеркнул, что дешевое сырье — это основа экономики ФРГ. На данный момент в стране происходит «величайший» за последние десятилетия кризис.

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