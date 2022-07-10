Зарплата назначенной замминистра по евроинтеграции 25-летней Анны Сергеевой будет в 2,5 раза больше, чем у Зеленского

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10 июля 2022, 15:28

Анна Сергеева, фото из соцсети

Зарплата назначенной заместителем министра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины 25-летней Анны Сергеевой будет в 2,5 раза больше, чем у украинского президента Владимира Зеленского.

О назначении Анны Сергеевой замминистра сообщило издание «Украинские новости». Отмечается, что у нее до этого назначения не было опыта работы в госструктуре.

До вступления в должность замминистра Cергеева возглавляла ООО «Сервис Ревизор». Предприятие консультировало по организации бизнеса парикмахерские и салоны красоты.

Анна Сергеева родилась 4 октября 1996 года. В 2018 году окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности «Журналистика», в 2019 году она окончила магистратуру по этой же специальности. В 2021 году стала бакалавром по специальности «Право». В настоящее время Сергеева получает степень PhD по журналистики в том же университете.

Теперь она стала замминистра с зарплатой — 68 600 гривен в месяц. У президента Украина Владимира Зеленского зарплата - 28 тысяч гривен.

В Министерстве социальной политики Украины заявили, что Анна Сергеева активно занималась общественной деятельностью, в том числе помогала детям с физическими и ментальными нарушениями, сиротам и одиноким людям пожилого возраста, - передает RT.