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В ЛНР открылся второй пункт выдачи российских паспортов

, 13:36

В ЛНР открылся второй пункт выдачи российских паспортов
ALEXEY BYCHKOV/ globallookpress.com

Второй пункт выдачи российских паспортов открылся на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.

«В республике открылся второй пункт выдачи российских паспортов - в городе Антрацит», - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.

В пресс-службе также заявили, что планируют открыть еще два пункта выдачи в городах, которые недавно освободили.

Первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ был открыт в Луганске 1 июля. По состоянию на 1 июля российские паспорта получили порядка 300 тысяч жителей республики.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области продолжается выдача паспортов России. Люди активно приходят за новыми документами.

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