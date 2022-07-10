В ЛНР открылся второй пункт выдачи российских паспортов

Аргументы Недели → В мире 13+

10 июля 2022, 13:36

ALEXEY BYCHKOV/ globallookpress.com

Второй пункт выдачи российских паспортов открылся на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.



«В республике открылся второй пункт выдачи российских паспортов - в городе Антрацит», - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.



В пресс-службе также заявили, что планируют открыть еще два пункта выдачи в городах, которые недавно освободили.



Первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ был открыт в Луганске 1 июля. По состоянию на 1 июля российские паспорта получили порядка 300 тысяч жителей республики.



Ранее сообщалось, что в Херсонской области продолжается выдача паспортов России. Люди активно приходят за новыми документами.