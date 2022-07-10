В ЛНР открылся второй пункт выдачи российских паспортов

Второй пункт выдачи российских паспортов открылся на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЛНР.
«В республике открылся второй пункт выдачи российских паспортов - в городе Антрацит», - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства республики.
В пресс-службе также заявили, что планируют открыть еще два пункта выдачи в городах, которые недавно освободили.
Первый в ЛНР пункт выдачи паспортов РФ был открыт в Луганске 1 июля. По состоянию на 1 июля российские паспорта получили порядка 300 тысяч жителей республики.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области продолжается выдача паспортов России. Люди активно приходят за новыми документами.
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