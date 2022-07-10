Политолог Шимов: НАТО, возможно, заступится за Польшу в случае ввода войск на Украину

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10 июля 2022, 14:02 Источник: Свободная Пресса

Российская армия, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований Всеволод Шимов прокомментировал в беседе со «Свободной прессой» высказывание политолога Матеуша Пискорского о возможном вводе польских войск.

Шимов заявил, что в случае ввода польских войск на Украину НАТО, возможно, и заступится, поскольку отказ защищать поляков — это «удар по имиджу евроатлантической солидарности». Также Всеволод Шимов отметил, что вряд ли Вашингтон и Лондон втянут Польшу в боевые действия, поскольку им хоть и важно затянуть украинский конфликт, чтобы он максимально ударил по РФ, однако прямого столкновения НАТО и России не хочет никто.

Также политик отметил, что Польша «не прочь поучаствовать в делёжке Украины», препятствием является только прямой конфликт с Россией. Поляки к этому не готовы.

Доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачев, отвечая на вопрос о союзниках Польши, заявил, что страну, возможно, поддержали бы Венгрия и Румыния. Однако надо понимать, что их интересы в «дележке» Украины более ограничены, чем польские. Никому не выгодно втягивание Польши в конфликт, в том числе Западу. Возможно, Британия и США подтолкнут страну к участию в боевых действиях, но только в том случае, если Украина окажется на «грани разгрома».

Также Трухачев считает, что Польша не отправит регулярную армию вопреки НАТО и ЕС, ей нужна поддержка.