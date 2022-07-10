Франция вернула из Сирии ближайших родственников джихадистов

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10 июля 2022, 12:34 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: russian.news.cn

Как стало известно, Франция вернула домой новую часть своих граждан, которые находились в лагерях на северо-востоке Сирии. В пресс-релизе МИД говорится о 35 несовершеннолетних и 16 матерях. Все они являются ближайшими родственниками джихадистов.

В целом общество настроено враждебно к французским джихадистам, считая, что своим отъездом и желанием воевать за ИГ (запрещено в РФ) те не заслуживают снисхождения. В большинстве своём жители Франции не желают возврата на свою территорию ни взрослых, ни детей. Ещё в 2019 году почти 90% опрошенных высказывали крайнюю озабоченность данной перспективой.



В том, что касается мужчин, позиция изменений не претерпела. Правительство охотно соглашается на то, чтобы воевавших на стороне экстремистов французов не возвращали на родину. Но с детьми – совсем иная история. В течение нескольких лет французские власти заваливают письмами и обращениями оставшиеся в республике родственники, в основном бабушки, которые умоляют разрешить им вернуться домой хотя бы внуков. В ответ МИД страны отказывается принимать какие-либо общие решения, придерживаясь принципа конкретики. За это Францию не раз критиковали в ООН. Не найдя поддержки в судах республики, родственники обратились уже в высшие европейские инстанции.



В ожидании решения ЕСПЧ была проведена нынешняя операция. Как было указано выше, 35 несовершеннолетних детей прибыло специальным рейсом из Сирии. У семерых из них во Франции нет родственников, так что их ожидают приёмные семьи. У остальных имеются более-менее близкие связи в стране. Но в ближайшее время ими серьёзно займутся органы опеки. Принцип конкретики сохраняется. В частности один из репатриированных, 17-летний подросток задержан для расследования, поскольку его подозревают в связях с террористами. Ещё строже проверяются матери. Им от 22 до 39 лет, все они француженки, за исключением двух иностранок. Из 16 женщин половина находится под арестом, другая половина – под наблюдением.