Экс-президент США Трамп: мы могли бы достичь договоренности в украинском вопросе

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10 июля 2022, 10:56 Источник: РИА Новости

Дональд Трамп, фото: White House/via Globallookpress.com

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что если бы его избрали во второй раз на выборах в 2020 году, то он бы не допустил конфликта на Украине и «достиг договорённости» . Об этом сообщает РИА Новости.

Трамп в очередной раз упомянул о деструктивной политике Джо Байдена в отношении собственной страны, припомнил вывод американских войск из Афганистана. Также экс-президент США спрогнозировал, что ситуация на Украине будет только ухудшаться. Говоря о военной спецоперации, Дональд Трамп отметил, что если бы его переизбирали на выборах в 2020 году, то он бы не допустил развитие украинского конфликта.

«Мы могли бы достичь договоренности, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не случилось»,— заявил экс-президент Соединенных Штатов.