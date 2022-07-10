Объем транзита российского газа через Украину составит 40 млн куб. м

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10 июля 2022, 09:27

Danil Shamkin/ globallookpress.com

Транзит российского газа через Украину 10 июля может составить 40 млн куб. м. Об этом сообщается на сайте «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).



Номинации на транзит газа из России на 10 июля через газораспределительную станцию «Сохрановка» отсутствуют, а через станцию «Суджа» составляют 40 млн куб. м.



Таким образом, на сегодняшний день ПАО «Газпром» подает газ для Европы транзитом через Украину через газоизмерительную станцию «Суджа», а заявки на прокачку через «Сохрановку» отменяются украинской стороной.



Максимальные заявки со стороны Европы достигали 109,6 млн куб. м. Это было в начале марта.



Ранее сообщалось, что цены на биржах энергетики Европы вновь подскочили до отметки в $1950 за 1 тыс. куб. м.