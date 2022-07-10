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Посол ЛНР Мирошник сообщил о взятии Григоровки под контроль

, 08:23

Посол ЛНР Мирошник сообщил о взятии Григоровки под контроль
Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник, Alexander Rekun/ globallookpress.com

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщили о взятии под контроль населенного пункта Григоровка.

«Сегодня с боями была взята Григоровка», - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что населенный пункт стал одним из этапов на пути подразделения союзных войск в сторону Северска.

По словам посла ЛНР, продолжаются военные действия по освобождению Серебрянки.

Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Украины в 1:10 воскресенья обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике.

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