Посол ЛНР Мирошник сообщил о взятии Григоровки под контроль

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10 июля 2022, 08:23

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник, Alexander Rekun/ globallookpress.com

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщили о взятии под контроль населенного пункта Григоровка.



«Сегодня с боями была взята Григоровка», - написал Мирошник в своем Telegram-канале.



Он также уточнил, что населенный пункт стал одним из этапов на пути подразделения союзных войск в сторону Северска.



По словам посла ЛНР, продолжаются военные действия по освобождению Серебрянки.



Ранее сообщалось, что Вооруженные формирования Украины в 1:10 воскресенья обстреляли город Алчевск в Луганской Народной Республике.