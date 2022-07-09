Spiegel: правительство Германии нашло производителя из Норвегии, готового поставить на Украину боеприпасы

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9 июля 2022, 22:38 Источник: РИА Новости

US Army/via Globallookpress.com

Дополнительное количество боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard будет поставлено из Норвегии. Боеприпасы планируется отправить Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Spiegel.

Правительство ФРГ нашло в Норвегии производителя, который поставил бы боеприпасы для самоходных установок Gepard на Украину. Ранее поставка была проблематична. Так, до этого Германия хотела получить боеприпасы из Южной Америки, однако плану помешала страна-производитель Швейцария.

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует поставки новых ракет для РСЗО HIMARS на Украину с дальностью стрельбы до 300 км.