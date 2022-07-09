Киев арестовал активы «связанных с Россией» предприятий на 198 миллионов рублей

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9 июля 2022, 17:50 Источник: РИА Новости

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Об аресте активов предприятий «связанных с РФ» на 198 миллионов долларов Киевом завела национальная полиция Украины.

В сообщении ведомства указано, что арест на «российские предприятия» наложен в размере около 198 миллионов долларов.

«Наложен арест на 5.9 миллиардов гривен (около 198 миллионов долларов) на корпоративные права еще нескольких предприятий, связанных с РФ», — сообщает ведомство.

Также отмечается что от 25 до 98% уставного капитала российских граждан были найдены украинскими оперативниками в ряде предприятий Кировоградской области.

Уголовное производство расследуется по статье «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем», добавили в ведомстве.