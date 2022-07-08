Globe and Mail: Оттава и Берлин почти договорились о возврате турбины для «Северного потока»

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8 июля 2022, 22:49

Турбина, DPA/ Global Look Press

Правительства Канады и Германии подошли к возможности достичь соглашения по поводу возвращения Москве газовой турбины для «Северного потока».

Канадские и немецкие власти, бизнесмены и участники энергорынка проводят совещательные переговоры, пытаясь добиться возвращения газовой турбины Российской Федерации для возобновления работы трубопровода «Северный поток».

Сейчас этот источник энергопоставки бездействует, поскольку находится на техническом ремонте, объёмы практически уменьшились на две трети от объёма. Ведь Канаду уговаривают не возвращать турбины, которые Россия передала на профилактику и обновление.

Однако дело сдвинулось с мёртвой точки. «Канада и Германия близки к достижению договорённости, которая позволит вернуть в Россию газовую турбину для трубопровода «Северный поток», − сообщают авторы материала Globe and Mail.