Пентагон передаст Киеву четыре РСЗО HIMARS в новом пакете военной помощи

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8 июля 2022, 21:11

РС\ЗО HIMARS/ Capt. Ian Sandal/ Keystone Press Agency

Вооружённым силам Украины достанутся от США в новом пакете военной помощи ещё четыре РСЗО HIMARS. Также американцы поставят снаряды к ним. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщает ФАН со ссылкой на данные Пентагона.

Оборонное ведомство Соединённых Штатов включило дальнобойную реактивную артиллерию в новый пакет военной помощи Украине. В Минобороны уточнили, что в распоряжении ВСУ сейчас имеется восемь РСЗО HIMARS.

«Наша помощь в сфере безопасности формируется на основании четких запросов украинской стороны», − приводит агентство заявление военного ведомства американских кураторов Киева.

Пентагон уточняет, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Киевом касательно судьбы поставляемых ВСУ вооружений. Иными словами, они в курсе того, что из их тяжёлой артиллерии расстреливают территории ЛНР и ДНР.