Совет по правам человека предлагает упростить процедуру легализации беженцев из Украины

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8 июля 2022, 14:40

За первую половину текущего года на миграционный учёт в РФ встали почти полмиллиона граждан Украины и Донбасса. При этом многие из них столкнулись с серьёзными сложностями, говорят в Совете по правам человека. Большинству сложно интегрироваться в российское общество даже на временных основаниях.



В пресс-службе МВД сообщили, что в отношении украинских беженцев действуют особые меры. Они позволяют пребывать на территории РФ неограниченное время. При отсутствии документов, определяющих их статус, к ним не применяются меры административного наказания.



Для получения документов на проживание и трудоустройство в России украинцам необходимо обратиться в отдел внутренних дел с заявлением. Указанная категория граждан также имеет право на получение временного убежища. Заявление на его предоставление рассматривается в максимально короткие сроки. Причиной для отказа в постановке на миграционный учёт может стать отсутствие документов, удостоверяющих личность.



В СПЧ считают, что лица, переезжающие из зоны Специальной военной операции в РФ, должны относиться к отдельной категории и иметь упрощённые условия легализации в России.



