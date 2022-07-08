Куба осталась без главного финансиста страны

От остановки сердца скончался глава кубинского консорциума GAESA Луис Альберто Родригес Лопес-Кальеха. Компания контролировала практически всю экономику республики. Она управляла крупнейшими предприятиями, банками, отелями.
Несколько лет назад Лопес-Кальеха руководил военным бюджетом страны. Уйдя в GAESA, он так и остался влиятельным финансистом на Кубе. Под его контролем реализовывались все инвестиционные проекты. Он одобрял строительство практически всех объектов.
Отец Лопес-Кальеха был в своё время знаком с братьями Кастро, являлся их доверенным лицом. Режим Гаваны понёс тяжёлую утрату. Власть в стране всегда имела подводную и надводную части. Лопес-Кальеха являлся представителем обеих сторон.
Смерть главного финансиста страны может пошатнуть режим. Если ему не смогут найти достойного преемника, экономическая машина Кубы забуксует. По мнению экспертов, за должность главы консорциума может начаться ожесточённая битва группировок. Претендентом является также сына Рауля Кастро – Алехандро Кастро Эспина. В любом случае, фигура должна быть влиятельной. Иначе страна не сможет реализовывать инвестиционные проекты в прежних масштабах. Лопесу-Кальехе удавалось доказывать инвесторам выгоду от вложения денег в «остров свободы».
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