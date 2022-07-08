Минобороны РФ: российские военные уничтожили в Краматорске две пусковые установки комплекса «Точка-У»

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8 июля 2022, 12:40

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские Военно-космические силы (ВКС) высокоточным ударом уничтожили в Краматорске две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 украинских националистов.

«В результате высокоточного удара ВКС России в городе Краматорск уничтожены: две пусковые установки ракетного комплекса «Точка-У» и более 150 националистов», — заявил Конашенков.

В Донецкой народной республике сообщили, что ночью украинские боевики с позиций в Первомайском нанесли удар по центру Донецка из тяжелого вооружения, в результата повреждено здание Центра славянской культуры в Ленинском районе города.

На месте работают следователи Следственного комитета РФ.