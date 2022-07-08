Украинские солдаты не согласны с киевскими политиками

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8 июля 2022, 12:28

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что для продолжения военных действий Украине необходимо оперативно нарастить поставки иностранного вооружения. После взятия ВС РФ Северодонецка и Лисичанска Украина признала поражение, причиной которого стала ослабленная армия, добавил Данилов.



Россия сменила тактику в рамках проводимой спецоперации. В одном направлении используется большее количество артиллерии и бронемашин. Чтобы отражать атаки РФ, Украине необходимо больше ракетных систем залпового огня наподобие HIMARS, которые ранее были поставлены американцами. По мнению Данилова, несколько десятков подобных установок могли бы даже изменить ход военных действий.



Глава государства Владимир Зеленский заявил, что западное оружие принесло армии значительные результаты. ВСУ продвигаются сразу по нескольким направлениям. Правда, в Генштабе Незалежной ничего не известно об успехах украинских солдат. Чтобы начать продвижение в восточном направлении, ВСУ необходимо увеличить состав армии и объём тяжёлой техники как минимум в шесть раз. Западные страны не готовы к таким поставкам. К тому же далеко не все страны спешат оказывать Украине военную помощь. Например, Германия поставляет считанные единицы техники с постоянной оглядкой на Россию.