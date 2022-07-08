Европарламент одобрил выделение 1 млрд евро для Украины

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8 июля 2022, 12:21 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В прошедший четверг Европарламент подавляющим большинством голосов одобрил выделение Украине 1 млрд евро.

«За» высказались 522 депутата, «против» - проголосовали 17 человек. 25 представителей воздержались. В Европарламенте считают, что несмотря на вооружённый конфликт и усиление президентской власти, на территории Украины должна сохраниться демократия. В целом на июньском саммите ЕС было решено, что Украина получит в общей сложности 9 млрд евро в виде долгосрочных ссуд на льготных условиях. Вышеупомянутая программа помощи является седьмой по счёту и, пожалуй, самой щедрой из всех, предоставляемых Европой.



Аналитики отмечают, что вместе со всеми делами данный фактор является ещё и своеобразным тестом для украинских властей, так называемым тестом на демократию и честность. Средства выделяются не только при условиях строгой отчётности об их тратах. В Евросоюзе настаивают на том, что Украина должна продемонстрировать строгую приверженность демократии. Это заключается в том, что президент не должен пытаться присвоить себе полномочия судебной и законодательной власти. В организации также настаивают на завершении тех реформ, которые уже проводились в стране.