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Курды пошли на сделку с сирийской армией ввиду турецкой спецоперации

, 12:07 , Журналист Источник: ng.ru

Курды пошли на сделку с сирийской армией ввиду турецкой спецоперации
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

О своей сделке с центральным правительством объявили официальные лица Демократических сил Сирии (ДСС), независимого альянса, костяк которого составляют курдские боевики. Представитель организации Нури Махмуд пояснил арабским СМИ, что власти автономного региона на северо-востоке государства будут теперь координировать свои силы с САА «для противостояния турецкой агрессии». Лидер группировки добавил, что организация также находится в постоянном контакте с международной коалицией во главе с США и Россией. Они надеются, что эти страны сыграют свою роль в стабильности и в защите мирного населения.

Но в Демократических силах уточняют, что сделка с властями Дамаска носит прагматичный и военный характер. Стороны будут должны сформировать единый оперативный штаб и наладить обмен разведданными. Командованию САА также была предоставлена возможность нарастить присутствие в тех северных районах, вблизи которых вот-вот должна развернуться турецкая спецоперация. К позициям ДСС были переброшены более 500 военнослужащих правительственной армии, танки и тяжелое вооружение. Между тем, сложившаяся ситуация в Сирии уже начинает серьёзно волновать международное сообщество, которое опасается глобального конфликта сразу нескольких государств.

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