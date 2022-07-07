Сербия и Косово снова оказались на грани ​ серьёзного конфликта​

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7 июля 2022, 20:55 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Прошло уже более 20 лет с вооружённого конфликта на территории Косово, закончившегося падением Милошевича и созданием частично признанного государства. Но сейчас «тёмные времена» возвращаются снова. Глава Департамента по делам Косово в сербском правительстве Петар Петкович заявил о подготовке властями Косово ближе к началу октября «мощного наступления на сербов». Он призвал мировое сообщество немедленно вмешаться в ситуацию и оказать давление на Приштину. Также Петкович заявил о необходимости формирования Содружества сербских муниципалитетов для защиты прав сербов.

Непосредственным поводом для столь резкого заявления сербского высокопоставленного лица стало обнародованное накануне решение Косово о замене автомобильных номеров, выданных в Сербии для городов на севере частично признанной республики. Для разъяснения решения косовский премьер Курти обратился к проживающим на территории государствам сербам на их родном языке. Он пояснил, что пройти перерегистрацию и заменить «нелегальные номера» можно будет с 1 августа по 30 сентября. При этом, таможенный сбор взиматься не будет и не нужно будет проходить техосмотр. По подсчётам косоварского правительства, сейчас на севере Косово используется около 10 тысяч автомобилей с сербскими номерами.

В ЕС заявляют, что решение Приштины вполне легитимное. Но в Белграде уже предупредили, что в случае ухудшения ситуации возможен «серьёзный кризис с непредсказуемыми последствиями». Кроме того, появилась информация, что в организациях на севере Косово, функционирующих в системе здравоохранения и образования Сербии, уже были отменены летние отпуска, что было воспринято как сигнал к подготовке новых массовых протестов косовских сербов.