Ван И: некоторые страны используют украинский кризис как инструмент для санкций против КНР и других государств

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7 июля 2022, 18:29

Ван И, глава МИД КНР, MFA Russia/ Globallookpress.com

Министр иностранный дел Китая Ван И полагает, что ряд государств незаконно прикрываются кризисом на Украине, чтобы применять односторонние, масштабные и необоснованные, а также незаконные санкции против КНР и других стран.

Министр сделал своё заявление при встрече с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром на заседании глав МИД G20 в Индонезии.

«Некоторые страны используют украинский кризис в качестве предлога для введения чрезмерных односторонних санкций в отношении Китая и других государств. Это ненадлежащие и незаконные действия, которые вредят нормальным межгосударственным обменам, а также международной торговле. Кроме того, они ведут к дальнейшему усложнению и расширению масштабов кризиса на Украине», − приводит слова Ван И RT.