В Молдове отказываются признавать угрозу из Приднестровья

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7 июля 2022, 17:37 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

На фоне конфликта на территории Украины всё чаще и чаще звучат разговоры о террористических атаках в Приднестровье. Напомним, что в этой непризнанной республике ещё весной произошла череда нападений. Среди мировых аналитиков на тему терактов было разное мнение. Совсем недавно этот вопрос снова поднялся, на этот раз на круглом столе в Афинах, столице Греции. Там президент Молдовы Майя Санду встретилась с греческим лидером Катериной Сакелларопулу. Основной темой собрания стал украинский кризис и риск его распространения на РМ. Санду удалось поговорить со многим политиками, включая Юлию Тимошенко и экс-госсекретаря США Майка Помпео.

Во время круглого стола выступил онлайн и действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Он затронул крайне злободневную тему, касающуюся Приднестровья. По его мнению, со стороны непризнанного государства исходили «мелкие провокации», и что в этом может быть замешана РФ. «Скажу честно», - отметил Зеленский, «Провокации из Приднестровья есть». Он также добавил, что эти сведения подтверждает его коллега Майя Санду. Ещё недавно он встречался с молдавским президентом в Киеве, где отметил, что если со стороны Приднестровья будут поступать угрозы, то ВСУ на это ответят ударом.

Но госпожа Санду, понимая, что речь идёт о де-юре территории Молдовы, в своих последующих выступлениях заверяла, что никакой угрозы из Приднестровья в Кишинёве не видят. Те же самые сведения говорила и премьер республики Наталья Гаврилица. Более того, среди молдаван преобладает число тех, кто считает, что с Россией надо дружить, а не спорить, потому от обвинений в адрес РФ там часто отказываются. Причём, ещё накануне президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявлял российскому телевиденью, что со стороны Молдовы также не исходит угрозы. Он отметил, что Приднестровье не вынашивает никаких планов по отношению к соседям даже на фоне произошедших терактов.