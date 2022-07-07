В Нидерландах фермеры продолжают сопротивление полиции: горит сено посреди шоссе, есть погибший

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7 июля 2022, 17:23

Горящее сено на шоссе в Нидерландах/ скрин из видеосюжета

Фермеры в Нидерландах продолжают оказывать сопротивление непопулярным решениям правительства и полиции. Власти страны посылают новые группы полицейских на протесты фермеров в Нейкерке. В противовес к протестующим присоединяется ещё больше людей.

Фермеры перекрывают дороги, на середине шоссе поджигают тюки с сеном.

В свою очередь, полицейские применяют оружие, были случаи со стрельбой в протестующих. К сожалению, есть и погибший: недавно был застрелен 16-тилетний подросток, люди требует справедливого наказания для стрелявшего в него полицейского.

На фоне развивающихся событий фермеры превращают свои тракторы в подобие бронемашин, и сдаваться не собираются.

В поддержку своих голландских коллег выступили недавно итальянские фермеры. Они выражают солидарность фермерам из Нидерландов.

А вот и результаты протестов фермеров. Один из супермаркетов в Нидерландах. Власти отказываются слушать нужды аграриев, а те в свою очередь показывают, что будет, если к голосу народа не прислушиваться.