В Китае искусственный интеллект вычисляет предателей партии

В одном из научных институтов Китая разработана система, способная по выражению лица определить отношение человека к Коммунистической партии. На Западе полагают, что Китай превращается в страну, описанную в своём романе Джорджем Оруэллом.
КПК значительно усилила воспитательную работу в среде коммунистов. В Китае делают всё, чтобы партию не постигла судьба КПСС. Свой отчёт изобретатели системы уже продемонстрировали на практике. Исследуемый заходит в специальный кабинет, где зачитывает перед экраном достижения парии. Устройство определяло отношение человека к результатам деятельности КПК. Пока не ясно, как систему будут применять на остальных китайцах. Рабочие из Гуанчжоу уже подвергались исследованием искусственного интеллекта. Устройство сканировало их мозг с целью определения склонностей к агрессии, депрессии.
Власть заинтересована в том, чтобы нарушители закона испытывали как можно большее давление и имели ограничения. Эксперты полагают, что возврата к старым методам борьбы с инакомыслящими не будет. В то же время контроль за соблюдением населением идеологических принципов значительно усилился. Руководство КПК вкладывает большие средства для вычисления предателей, уклонистов от линии партии.
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