Канцлера Германии обвинили в неправильном поведении по отношению к России

Премьер Баварии Маркус Зёдер заявил, что федеральное правительство ведёт себя неправильно по отношению к России. Действия немецкого руководства могут привести к серьёзному сокращению производства. Как следствие, это вызовет рост безработицы.
Зёдер полагает, что из-за остановки подачи газа Германия останется без топлива. При этом правительство медлит с поиском альтернативных поставщиков газа. Например, Италия уже заключила соглашение с Катаром по поставкам «голубого топлива». Баварский премьер считает необходимым развитие гидроэнергетики и возобновление работы собственных АЭС. Зёдер предупредил немцев о рисках дефицита газа. Рост стоимости коммунальных услуг становится серьёзной проблемой даже для состоятельных граждан. В качестве мер поддержки экономики, политик предложил отказаться от электромобилей. Такую энергию лучше направить на согревание населения.
На фоне сокращения поставок российского газа в страны ЕС происходит забастовка работников нефтегазовой сферы Норвегии. Эта страна поставляет в Европу до 20% потребляемого газа. Великобритания в условиях нарастающего энергетического кризиса планирует отказаться от экспорта «голубого топлива» в страны ЕС. В то же время британцы не имеют резервуаров для хранения больших объёмов газа.
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