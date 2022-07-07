Тихановской не хватает кадров для альтернативного правительства Белоруссии

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7 июля 2022, 12:37

В Польше в рамках двухдневного визита находится лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она встретилась с премьером республики, побывала в министерстве внутренних дел и пообщалась с соотечественниками. В ближайшее время белорусы начнут получать вид на жительство в Польше. Варшава предоставит гуманитарные визы и для граждан Украины. Правда, только через месяц.



В Варшаве Тихановскую считают лидером Белоруссии, которая имеет право выражать мнение от лица всего народа. Во время встречи с соотечественниками лидер оппозиции призналась в нехватке кадров для альтернативного правительства. По её мнению, необходимо искать новые инструменты для борьбы с белорусским режимом. В августе Тихановская планирует провести конгресс белорусов. На нём она подведёт итоги своей деятельности.



Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, который также находится в Польше, заявил о планах по выстраиванию отдельных отношений с Украиной. При этом Тихановская пока не встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским. Очевидно, он не хочет раздражать белорусского президента Александра Лукашенко контактами с его главным соперником. Зеленский попросил Лукашенко не принимать участия в спецоперации совместно с Россией.



