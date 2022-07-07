В Польше в рамках двухдневного визита находится лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она встретилась с премьером республики, побывала в министерстве внутренних дел и пообщалась с соотечественниками. В ближайшее время белорусы начнут получать вид на жительство в Польше. Варшава предоставит гуманитарные визы и для граждан Украины. Правда, только через месяц.
В Варшаве Тихановскую считают лидером Белоруссии, которая имеет право выражать мнение от лица всего народа. Во время встречи с соотечественниками лидер оппозиции призналась в нехватке кадров для альтернативного правительства. По её мнению, необходимо искать новые инструменты для борьбы с белорусским режимом. В августе Тихановская планирует провести конгресс белорусов. На нём она подведёт итоги своей деятельности.
Глава Народного антикризисного управления Павел Латушко, который также находится в Польше, заявил о планах по выстраиванию отдельных отношений с Украиной. При этом Тихановская пока не встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским. Очевидно, он не хочет раздражать белорусского президента Александра Лукашенко контактами с его главным соперником. Зеленский попросил Лукашенко не принимать участия в спецоперации совместно с Россией.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Захарова вспомнила Джонсона, комментируя реакцию посольства Великобритании в Москве на новый адрес
Почему английская разведка слила информацию о планах ВСУ наступать в южном секторе украинского ТВД
Экс-аналитик Пентагона Квятковски заявила, что украинские военные оказались неспособны использовать западное оружие
Войска РФ уничтожили половину от всех американских РСЗО HIMARS, доставленных Пентагоном на Украину
- #ЗАУГЛОМ Финляндия в НАТО. Когда новая блокада Петербурга?
- 12:37 Тихановской не хватает кадров для альтернативного правительства Белоруссии
- 12:12 ВКС России уничтожили высокоточным оружием пункт дислокации иностранных наемников в Николаевской области Украины
- 12:02 Минобороны РФ: Киев попытался установить флаг Украины на Змеином, российский самолет ударил по острову
- 11:30 Российские военные предотвратили серию терактов в Херсоне, которые планировали силы спецопераций Украины
- Telegram | (Подписаться) Daily Mail: Тереза Мэй может стать временной заменой Борису Джонсону