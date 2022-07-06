Глава МИД Украины Кулеба обговорил с коллегой из США Блинкеном возможность ускорить поставки тяжёлого оружия Киеву

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6 июля 2022, 22:46

Дмитрий Кулеба, МИД Украины, Zheng Huansong/ XinHua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и американский госсекретарь Энтони Блинкен в среду, 6 июля, провели переговоры на тему возможного ускорения поставки Киеву тяжёлых вооружений. Информацию сообщает глава украинского МИДа в соцсетях.

«Поговорил с Блинкеном в преддверии министерской встречи G20. Благодарны США за военную помощь. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения от США и других партнеров», − отметил Кулеба в Twitter, уточнив, что разговор предваряет саммит G20.

Отметим, 1 июля в США озвучили подготовку нового пакета военной помощи Украине. Как уточнили американцы, в него включили новые зенитно-ракетные комплексы NASAMS и противоартиллерийские радары. Помимо этого, Пентагон предоставит Киеву дополнительные боеприпасы для ракетных систем средней дальности HIMARS и 150 тыс. снарядов для артиллерии. Стоит вся эта военщина для ВСУ американской казне $820 млн.

Напомним, 28 июня в Берлине и Амстердаме заявили, что Киев получит шесть гаубиц Panzerhaubitze 2000.