Количество жертв обвала на леднике Мармолада в Италии постоянно увеличивается

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июля 2022, 21:04

Ледники и туристы, Vladimir Mayorov/ Russian Look

На северо-востоке Италии в Доломитовых Альпах произошёл обвал на леднике Мармолада. В результате произошедшего погибли, по последним данным, не менее девяти человек. Подробности произошедшего сообщает агентство ANSA.

Несколько пострадавших доставлены в больницы. Накануне синоптики сообщали, что на вершине был поставлен новый температурный рекорд. К обвалу, как предварительно сообщает спасательная служба, могла привести слишком теплая погода.

Видеосюжет с места происшествия представлено ТАСС/Reuters.