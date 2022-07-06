Власти Афганистана расследуют случай с пуском снаряда на территорию Узбекистана

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6 июля 2022, 20:47

Сетка на границе, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Силовики и правоохранители Афганистана расследуют происшествие с попаданием нескольких снарядов на приграничную территорию Узбекистана. Такую информацию сообщил афганский МИД правительства талибов.

Подробности произошедшего сообщил представитель внешнеполитического ведомства страны Абдул Кахар Балхи. Накануне в окрестностях границы зафиксировали падение нескольких ракет: часть приземлились в Афганистане, а другая часть – в Узбекистане.

«Силы безопасности немедленно направились на место и начали расследование. Предпринимаются серьёзные усилия в этом районе для обнаружения и задержания виновных... противник не представлял серьёзной угрозы в последние 10 месяцев, сейчас он предпринимает ужасные действия, которые никогда не нарушат отношений между двумя дружественными странами», − приводит слова афганца РИА Новости.

Отметим, МИД Узбекистана 5 июля сообщил о прилётах на границу пяти реактивных снарядов, предположительно, прилетевших с территории Афганистана.