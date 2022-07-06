ВСУ выгодно продают образцы поступившего по лендлизу западного вооружения

Аргументы Недели → В мире 13+

6 июля 2022, 17:17

В течение двух недель силами ВС РФ и армиями ДНР и ЛНР были окружены и ликвидированы украинские группировки в Горском котле, а затем и в Северодонецко-Лисичанском котле. Освобождено 670 кв. км территории и 25 населённых пунктов. Наиболее крупные из них Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка.



За время этой операции безвозвратные потери ВСУ и прочих формирований Украины составили – 2218, санитарные – 3251. По бронетехнике потери Украины составили 196 танков и легкобронированных машин (ЛБМ), артиллерия потеряла 97 РСЗО, 166 САУ и орудий. Авиация ВСУ лишилась 13 самолётов и вертолётов, 69 БПЛА. ПВО Украины утратила 6 ЗРК средней дальности и большой дальности. А точнее, их «обрезков» – в ВСУ сейчас полных комплексов и дивизионов ЗРК нет. Все эти потери (часть техники украинцы в том же Северодонецке попросту побросали исправной) для ВСУ куда фатальнее, чем утрата живой силы. Люди в ВСУ пока есть, а вот с техникой – совсем швах.



Киев сам загнал этих людей в окружение, сам постоянно усиливал гарнизоны в формирующихся мешках. Пытаясь из политических резонов и генерации «медиаперемог» удержать эти города, вместо отвода войск и спасения личного состава и техники. В тот же Северодонецк загнали наёмников из-за рубежа и даже спецназовцев. Их потерю восполнить практически невозможно – кадровые украинские подразделения и так лишились за время СВО более половины состава, а тут их использовали как простую пехоту. В итоге бросили и предложили спасаться самостоятельно.



Но и потерпев крупнейшее поражение, киевским спикерам хватает наглости заявлять, что это была «хитрая операция» по оттягиванию российских сил, пока с Запада не пришло новое оружие. Хотя по пакетам военной помощи отлично видно, что ручеёк поставок уже иссякает. В Киеве также заявляют, что ВСУ наконец-то избавились от красноармейских догм «ни шагу назад» и что Лисичанск – это «крупнейшее поражение России». Или это – «ловушка для ВС РФ». В общем, спикеры Зеленского уже сгенерировали чуши на миллионы тонн. А ещё грозят, что ВС РФ больше не займут ни одного города. Всё это слышали не один раз.



ВСУ умудряются не только терять, но и выгодно продавать ВС РФ образцы западного вооружения. Это не считая массовой продажи оружия попроще и полегче «ценителям» в Даркнете или террористам на Ближний Восток и в Африку. Говорят, делаются такие продажи так: оговорённый образец просто «забывается» в каком-то удобном районе, вместе с каким-то старым хламом, по которому после вывоза образца наносят сокрушающий удар. Затем ВСУ заявляют, что образец утрачен под огнём. Как, когда и кто договаривается о сделке и оплате – это уже, конечно, секрет тех, кто этим занимается.



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