Украина обвиняет зампреда правительства Херсонской области Ковалева в госизмене и пособничестве РФ

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6 июля 2022, 16:25

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

На Украине предъявили обвинения зампреду правительства Херсонской области Алексею Ковалеву в госизмене и пособничестве РФ. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



«Генеральный прокурор Украины на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении народному депутату Украины Алексею Ковалеву», - говорится в Telegram-канале Государственного бюро.



Во вторник, 5 июля, стало известно, что Алексей Ковалев станет заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства.



Ранее сообщалось, что суд во Львове продлил арест украинскому политику Виктору Медведчуку до 9 августа. Его обвиняют в госизмене.