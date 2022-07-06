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Украина обвиняет зампреда правительства Херсонской области Ковалева в госизмене и пособничестве РФ

, 16:25

Украина обвиняет зампреда правительства Херсонской области Ковалева в госизмене и пособничестве РФ
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

На Украине предъявили обвинения зампреду правительства Херсонской области Алексею Ковалеву в госизмене и пособничестве РФ. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

«Генеральный прокурор Украины на основании собранных Государственным бюро расследований доказательств сообщила о подозрении народному депутату Украины Алексею Ковалеву», - говорится в Telegram-канале Государственного бюро.

Во вторник, 5 июля, стало известно, что Алексей Ковалев станет заместителем председателя правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что суд во Львове продлил арест украинскому политику Виктору Медведчуку до 9 августа. Его обвиняют в госизмене.

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