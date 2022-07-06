Глава МО Польши Блащак считает украинского посла Мельника «полезным идиотом Кремля»

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6 июля 2022, 16:15

Мариуш Блащак, глава МО Польши, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Руководитель оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак высказался нелицеприятно в адрес украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Министр назвал дипломата полезным идиотом Кремля.

Высказывание польского министра цитирует RT со ссылкой на эфир Польского радио. Блащак таким образом выразил возмущение по поводу высказывания Мельника о Степане Бандере.

Министр расценивает слова украинского посланника недопустимыми и неприемлемыми. «Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», − отрезал Блащак.

Это не первый критический комментарий слов Мельника о нацистском палаче. Ранее его слова рассердили посольство Израиля в Берлине выступило.

Напомним, ранее Мельник в интервью журналисту немецкого издания Тило Юнгу назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу» и Робин Гудом.