Глава МО Польши Блащак считает украинского посла Мельника «полезным идиотом Кремля»

Руководитель оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак высказался нелицеприятно в адрес украинского посла в Берлине Андрея Мельника. Министр назвал дипломата полезным идиотом Кремля.
Высказывание польского министра цитирует RT со ссылкой на эфир Польского радио. Блащак таким образом выразил возмущение по поводу высказывания Мельника о Степане Бандере.
Министр расценивает слова украинского посланника недопустимыми и неприемлемыми. «Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля», − отрезал Блащак.
Это не первый критический комментарий слов Мельника о нацистском палаче. Ранее его слова рассердили посольство Израиля в Берлине выступило.
Напомним, ранее Мельник в интервью журналисту немецкого издания Тило Юнгу назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру «борцом за свободу» и Робин Гудом.