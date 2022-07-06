Австралия намерена создать мощный подводный флот

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6 июля 2022, 12:20 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Как стало известно, Австралия намерена форсировать строительство собственного подводного атомного флота.

Но для этого необходимо снять все вопросы о соответствии страны Договору о нераспространении ядерного оружия. В ходе начавшегося в понедельник визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси данная проблема обещает уладиться. «Австралия остаётся давним сторонником МАГАТЭ по контролю использования ядерных технологий и обеспечению режима нераспространения ядерного оружия», - заявил глава австралийского МИДа, «Приверженность Австралии ДНЯО непоколебима. Я жду возможности обсудить прозрачное взаимодействие с МАГАТЭ в области гарантий исполнения этого договора».

По словам министра, главной темой встреч с Рафаэлем Гросси является контроль МАГАТЭ за реализацией программы создания атомного подводного флота, который будет построен в рамках AUKUS. Основной целью строительства атомных субмарин для Австралии провозглашено создание «свободного и безопасного Индо-Тихоокеанского региона» путём наращивания военной мощи США и их союзников для сдерживания КНР. Трёхстороннее соглашение, предусматривающее создание как минимум 8 атомных подлодок было подписано ещё в сентябре прошлого года. Ожидается, что такие «машины смерти» поступят на вооружение ВМС Австралии в 2036 году.