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6 июля 2022, 08:05 Источник: ТАСС

РК "Искандер", фото: MOD Russia

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз своими санкциями ограничил возможность России производить ракеты «Искандер» и X-101.

Боррель пояснил, что Европа не собирается воевать с Россией, и основным ответом на специальную военную операцию на Украине продолжат оставаться санкции. Статью с заявлением европейского политика опубликовала газета Yomiuri.

Жозеп Боррель уверен, что эффект от санкций будет расти. Он сообщил, что столкнувшись со спецоперацией на Украине, Евросоюз начал переходить от намерений к действиям, и это показывает - Европа может ответить на провокации.

Боррель уверяет, что ЕС не хочет воевать с Россией, поэтому в качестве ответа применяет санкции. По его словам, санкции уже начали оказывать влияние, а в ближайшие месяцы оно только возрастет.

Верховный представитель уточнил, что санкции оказывают влияние на ВПК России и мешают добывать нефть. По поводу военной сферы, особенно важной сейчас, Боррель сказал, что из-за санкций возможности России производить такие высокоточные ракеты как "Искандер" и X-101 ограничены.