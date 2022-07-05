По мнению экспертов, Великобритания может готовить в Киргизии смену власти

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5 июля 2022, 22:21 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ridus.ru

В последние дни среднеазиатская тематика становится всё более популярной. А совсем недавно появилась новость о том, что Великобритания могут готовить в Киргизии полную смену правительства. И в самом деле, в Киргизии в самых верхах прошла серьёзная волна кадровых перестановок. Например, назначенный в прошлом году Павел Хрипунов освобождён от должности советника президента республики. Соответствующий указ глава государства подписал ещё 23 июня.

2 июля на заседании совета директоров были досрочно прекращены полномочия главы правления ведущего оператора страны «Кыргызтелеком» Нурлана Мадаминова. Накануне, 4 июля уволили замглавы главной спецслужбы КР Бекбосуна Алтасарова. По местным Телеграмм-каналам активно распространяются слухи о возможной смене руководства Российско-Кыргызского фонда развития, главного инвестиционного института страны. Местные политики и провластные политологи пока никак не комментируют ситуацию. Все увольнения и перестановки проходят довольно тихо, будто бы по умышленной стратегии.

Так причём же здесь Великобритания и страны Запада? Всё дело в том, что уволенные чиновники все поголовно считались пророссийскими. А на вакантные места вполне могут поставить так называемых «западников», что уже в принципе не за горами. Именно эти предположения ходят в кругу различного рола экспертов. Также ходит мнение, что за «устранением российского влияния» в Киргизии могут стоять прозападные олигархи, близкие к руководству республики. Причём, некоторые из этих олигархов серьёзно завязаны с британскими властями.

Как сообщают отдельные источники, близкие к верхам КР, прямое отношение к увольнениям может иметь крупный предприниматель Алексей Ширшов, доверенное лицо отпрыска бывшего президента Бакиева. Этот человек является фигурантом ряда уголовных дел и скандально известным автором коррупционных схем государства. «Ширшов причастен к отставке Хрипунова», - поделился своим мнением известный аналитик Владимир Киреев, «Нетрудно догадаться, что инициатором таких решений является Макс Бакиев, проживающий в Лондоне. Ближайшим другом и соратником этого человека является как раз Алексей Ширшов».

Господин Киреев полагает, что в этом случае можно указывать на влияние со стороны Великобритании. Он даже приводит в примеры события из Гражданской войны и противостояния с басмачами. По мнению эксперта, британцам может быть выгодна дестабилизация в регионе. И такой расклад, вероятно, устраивает Макса Бакиева, Алексея Ширшова и его компаньона Талантбека Иманова. Первые из упомянутых людей имеют паспорта Великобритании и недвижимость в Лондоне. По некоторым данным, они даже могут иметь прямую связь с британской разведкой.

Другой интересный факт заключается в том, что все последнее время Ширшов находится под домашним арестом по подозрению в коррупции и беспрепятственно летает частными рейсами в Киргизию и обратно. В начале мая его даже задержали, но потом отпустили. Таким образом, по мнению аналитиков, «он показывает, кто в доме хозяин». «Схватка России и Британии за Центральную Азию продолжится», - утверждает Владимир Киреев. Он также считает, что для РФ в Киргизии ещё не всё потеряно.