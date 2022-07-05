Хейли Бибер выпустила линию средств по уходу за кожей

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5 июля 2022, 17:42 Гаянэ Андрян

25-летняя Хейли Болдуин — одна из самых востребованных супермоделей в мире. Rhode Skin, именно такое название дала девушка своему бренду.

Модель выпустила пока только три продукта - восстанавливающий крем для лица, флюид для сияния кожи с пептидами и бальзам для губ с пептидами.

«Я хотела, чтобы это были только самые необходимые вещи. Это как с гардеробом – у вас есть идеальные джинсы и идеальная футболка. То же самое и про уход за кожей: у вас есть идеальный увлажняющий крем, которому вы верны, потому что он проверенный, с отличной формулой, и делает именно то, что вам нужно», — рассказала Хейли Бибер в интервью Glamour.

Когда речь идет об уходе за кожей, вы приравниваете его к чему-то аппетитному. Для меня это всегда был свежий пончик с глазурью. Я хочу, чтобы все мое тело было похоже на глазированный пончик, вкусный с головы до ног», — поделилась модель.

Дизайн упаковок отражает вкусы модели — он минималистичный и стильный. Стоимость средств варьируется от 16 до 29 долларов (примерно от 900 до 1 600 рублей).