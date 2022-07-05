Песков: у Путина есть действующее приглашение посетить Китай, и у лидера КНР Си Цзиньпина - посетить Россию

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5 июля 2022, 14:43

Си Цзиньпин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпи отказался от приглашения российского лидера Владимира Путина посетить Россию, полностью не соответствуют действительности.

О том, что Си Цзиньпину сложно посетить Россию из-за ограничений по коронавирусной инфекции, распространила информацию японская газета Yomiuri со ссылкой на свои источники.

Пескову задали вопрос, действительно ли председатель КНР ответил отказом.

Пресс-секретарь президента РФ пояснил, что определенные ограничения ковидные в Китае сохраняются, и это нормально. "Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина — посетить Россию", — подчеркнул Песков.

Путин и Си Цзиньпин ранее встречались в этом году на Олимпийских играх в Пекине. Их переговоры длились три часа.