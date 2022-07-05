Трамп может оказаться на скамье подсудимых

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5 июля 2022, 11:13

Специальный комитет Конгресса США завершил расследований событий начала 2021 года. В отношении бывшего президента Дональда Трампа на основе результатов расследований может быть возбуждено уголовное дело.



Конечно, Трампа будет очень сложно отправить за решётку, да и просто предъявить обвинения. Однако следственные действия помешают ему участвовать в президентских выборах. Трамп является одним из немногих кандидатов на пост президента в 2024 году от республиканцев. Он имеет большую популярность у американского населения. Экс-президент считает, что если бы не проигрыш Байдену, в США бы не было дорогого бензина, высокой инфляции и множества других проблем. Самой большой неудачей Байдена Трамп считает вывод войск из Афганистана.



Эксперты считают, что Трамп объявит о своём участии в президентской гонке в самое ближайшее время. Бывшего президента считают причастным к радикальным группировкам, которые штурмовали Капитолий. Тогда погибло пять человек, многие получили ранения. Убрать 45-го президента с выборной гонки будет крайне сложно. Все предыдущие атаки на него приводили к увеличению его электората. Работа спецкомитета ещё не закончена. К тому же сам Трамп пока никак не комментировал предъявляемые ему обвинения.