США пытаются создать «ближневосточное НАТО»

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4 июля 2022, 17:25

Президент США Джозеф Байден отправится в июле в политическое турне по странам Ближнего Востока. За несколько дней он посетит Саудовскую Аравию, Израиль и Палестину. В первую очередь американцы заинтересованы в привлечении ближневосточных стран к антироссийским санкциям.



При этом Вашингтон пытается примирить государства Ближнего Востока. Байден намерен создать подобие «ближневосточного НАТО». Новый военно-политический блок будет направлен исключительно против России и Ирана. Весь Ближний Восток степени занял нейтральную позицию в противостоянии России и Украины. Действия РФ осудил только израильский глава внешнеполитического ведомства Яир Лапид. Остальные политики стараются не затрагивать данную проблему.



Глава МИД Египта Самех Шукри ранее настаивал, что никакие военные блоки не могут быть созданы на Ближнем Востоке в обозримом будущем. Для этого необходимы консультации и переговоры различных профильных ведомств целого ряда государств. США уделяют Египту особое внимание, так как страна активно контактирует с Россией. Например, в прошлом году государство закупило в РФ огромный объём пшеницы. В этом году торгово-экономические отношения двух стран могут быть расширены. Чтобы переманить Египет на свою сторону, американцы намерены предложить свои военные самолёты.



