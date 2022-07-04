Германия находится на пороге социально-экономического кризиса

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4 июля 2022, 16:33

Журнал Spiegel обнародовал краткое содержание доклада под названием «Бедность-2022», который подготовила авторитетная неправительственная организация «Паритетный союз». Озвученные там цифры не прибавляют оптимизма.



Например, по итогам 2021 года в ФРГ насчитывалось почти 14 миллионов человек, относящих себя к бедным слоям населения. Это самый высокий показатель с момента объединения двух Германий. Причём, финансовые трудности испытывают и те, кто имеет стабильную работу. Ныне основными факторами падения благосостояния немцев авторы исследования называют пандемию COVID-19, ситуацию на Украине, а также высокий уровень инфляции в 7,6%. Ситуация может усугубиться осенью, когда граждане получат очередные платёжки за энергоносители.



Некоторые эксперты отмечают, что Германия стоит на пороге социального взрыва. И предпринимаемые правительством меры в части единовременных выплат, освобождения платежей на возобновляемую энергетику могут и не привести к желаемым результатам. Если верить аналитикам из Spiegel, промышленные предприятия и рядовые граждане стоят перед угрозой роста цен на газ. Кроме того, на грани разорения может очутиться и средний класс. Всё это грозит катастрофу для немецкой экономики.



Неудивительно, что правительство озабочено многочисленными вызовами, стоящими перед страной. Поэтому Олаф Шольц инициировал совещание с участием представителей профсоюзов и бизнеса. Главный вопрос на повестке дня – сохранение социального мира.



