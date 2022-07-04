Сын Каддафи пытается создать новое правительство Ливии

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4 июля 2022, 13:57

Сын Муаммара Каддафи – Сейф аль-Ислам - создаёт новое правительство в Ливии. Это будет уже третий центр власти в стране, помимо Триполи и Сирта. Несмотря на большую поддержку среди сторонников на юге страны, у него не хватает политической базы для получения власти.



В СМИ появилась информация, что между Триполи и Сиртом идёт полноценная война. Стороны не учитывают настроения жителей западного региона. Инициаторы выступают за создание не только парламента, но и структур безопасности. Они должны быть конкурентными действующим в стране правительствам.



Ливия находится в сложном положении. В прошлом году ООН пыталась организовать в стране всеобщие выборы для объединения разрозненных регионов. Однако усилия международной организации не дали положительного результата.



О политических амбициях сын бывшего главы Ливии заявил ещё в прошлом году. Молодой политик считался его преемником. Однако политическая фигура сына лидера ливийской джамахирии окружена множеством проблем. В частности, в Гааге «лежит ордер на его арест». Сейф аль-Ислам принимал активное участие в подавлении протестов в начале арабской весны. Поддержка сына Каддафи отчасти объясняется популярностью его отца. Однако он не сможет оперативно вернуть былое социально-политическое устройство. За ним не стоят общественно-политические и институциональные структуры, способные его поддержать.