Глава Кривого Рога Вилкул: украинский язык – это наше оружие

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4 июля 2022, 12:26 Источник: РИА Новости

Anvar Galeev/Russian Look, globallookpress.com

Население Кривого Рога осуществит «ласковый переход» на украинский язык. Об этом заявил глава военной администрации города Александр Вилкул.

В своих социальных сетях он написал, что население исторически привыкло говорить на русском языке, однако в нынешних реалиях язык – «это наше оружие». Именно поэтому администрация приняла решение «ласкового перехода» на украинский язык посредством внедрения онлайн-курсов «говорим на украинском правильно» и языковых клубов. Обучение доступно с 1 июля.

Население Кривого Рога преимущественно общалось на русском языке.

Ранее министерство внутренних дел США разместило объявление от имени разведывательного управления министерства обороны (DIA), в котором сообщается о поиске площадок по онлайн-изучению русского языка.