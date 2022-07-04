Запад предложил Украине антироссийские санкции и жест моральной поддержки

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4 июля 2022, 12:07

В Мадриде завершился саммит НАТО. На нём была принята новая концепция блока. Участники на мероприятии много говорили о единстве и сплочённости. Последний саммит действительно отличается от предыдущих. Страны коллективного Запада продемонстрировали скоординированность действий, однако конкретного детального плана не было разработано.



Государства согласились на продолжение военной помощи Украине. Кроме того, в альянсе заявили о готовности принять Киев и Тбилиси в свой состав. В свою очередь Европейский союз в очередной раз подтвердил готовность принять Украину в объединение государств. Правда, никто не назвал дату получения членства. В большей степени это напоминало жест моральной поддержки.



В Берлине, Париже и Риме полагают, что политика принятия новых, неподготовленных членов, в состав ЕС может нанести ему вред. Евро-атлантические союзники не спешат связывать себя с Киевом крепкими дружественными отношениями. Запад ищет новые инструменты для защиты собственных интересов. США пытаются противостоять России не только на европейском направлении, но и на азиатском. Например, Китай в итоговых документах саммита НАТО обозначен как объект системного вызова, представляющий угрозу безопасности. В Поднебесной негативно отнеслись к конфронтационной риторике Запада. В Пекине считают, что США целенаправленно дестабилизируют обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



