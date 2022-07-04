Reuters: у папы Римского Франциско есть желание после поездки в Канаду сначала посетить Москву, а потом Киев

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4 июля 2022, 12:22

Папа Римский Франциск, фото: Ibanez-Picciarella/Keystone Press Agency

Папа Римский Франциск выразил желание в июле после поездки в Канаду посетить Москву и Киев. Он намерен помочь мирно урегулировать конфликт на Украине. В интервью агентству Reuters понтифик сказал, что государственный секретарь кардинал Пьетро Паролин обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос о возможной поездке в Москву.

По словам папы Римского, первое, что ему нужно сделать после визита в Канаду, это поехать в Россию, чтобы попытаться чем-то помочь. Он подчеркнул, что хотел бы побывать в столицах и России, и Украины.

Ранее 3 мая понтифик в интервью газете Corriere della Sera рассказал о своем разговоре с главой Русской православной церкви патриархом Московским и Всея Руси Кириллом 16 марта. Они общались по видеосвязи. По словам папы Франциска, патриарх Кирилл зачитал ему по бумаге все обоснования специальной военной операции на Украине. В ответ понтифик призвал главу РПЦ использовать не язык конфликта, а "язык Иисуса".