Депутат Госдумы Морозов назвал передачу Украине спутниковых снимков Белгорода агрессией против России

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июля 2022, 07:04 Источник: РИА Новости

Олег Морозов, фото: Federation Council of Russia/globallookpress.com

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов назвал передачу Украине спутниковых снимков Белгорода агрессией против России. Парламентарий предложил объявить на всех международных площадках информацию о том, что США поставляют киевским властям данные со спутников для боевых действий, и это агрессия против России.

Корреспонденты РИА Новости сообщили, что американский коммерческий спутник GeoEye-1 компании Maxar вел съемку Белгорода за три дня до ракетного удара украинских военных по российскому городу.

Как отметил Морозов, теперь очевидно, что эти сведения используются для обстрелов российских городов. "Фактически это участие в войне на стороне Украины и агрессия против России. Это надо открыто заявить на всех международных площадках, потребовать созыва специального заседания Совета Безопасности ООН и объявить США террористическим государством", — цитирует депутата РИА Новости.

Морозов также предложил: "А на поле боя следовало бы воплотить в жизнь слова наших руководителей про удары по центрам принятия решений на Украине".