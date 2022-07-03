Шольц в ответ на критику о том, что Германия поставляет Киеву недостаточно оружия: «существует разница между ФРГ и США»

ФРГ не может оказывать столь же масштабную помощь Киеву, как США, по объективным причинам. Об этом сказал в воскресенье в интервью американскому телеканалу CBS канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он объяснил журналистам, что между США и ФРГ есть существенная разница. Соединенные Штаты, по его словам, очень много тратят на оборону, в их арсенале имеется значительно больше вооружений, чем у Германии.
Шольц не принял также упреки в медлительности, которую якобы допускает ФРГ при поставках вооружений Киеву.
«Мы всегда будем следить за тем, чтобы Германия была одной из стран, которые делают больше всех [для помощи Украине], поскольку то, что мы сейчас поставляем - это наиболее передовые технологии из всего, что можно сейчас применять», - сказал канцлер.
Ранее он уже говорил о том, что ФРГ поставляет Киеву самое современное оружие, поэтому военные «должны иметь хорошую подготовку для его использования, в противном случае оно будет неэффективным».