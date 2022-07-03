Генштаб ВСУ: силы Украины отступили из Лисичанска, чтобы сохранить жизни людей

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3 июля 2022, 20:58 Источник: ТАСС

Украинский солдат. Фото: The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Украинская армия оставила Лисичанск, чтобы сохранить жизни военных. Об этом сказано в сообщении Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованном в воскресенье.

Как говорится в заявлении Генштаба, размещенном на его странице в Facebook*, силы обороны Украины были вынуждены отступить «в условиях кратного превосходства» России в вооружении.

«Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об уходе», - сказано в сообщении.

Тем временем советник главы МВД Украины Виктор Андрусив в интервью изданию «Страна» заявил о планах ВСУ после отступления встретить силы ЛНР и России «на второй линии обороны Северск — Бахмут».

Ранее сообщалось, что в воскресенье глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Лисичанска под контроль ЛНР.

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