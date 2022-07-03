Российский адмирал Комоедов заявил, что День морского флота Украины отмечается без флота, корабли затоплены или не боеготовы

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3 июля 2022, 20:50 Источник: РИА Новости

море, фото из открытых источников

Украинские военные моряки в этом году встретили свой профессиональный праздник — День военно-морского флота — без флота. Бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заметил, что все корабли военно-морских сил Украины затоплены или же находятся не в боеготовом состоянии.

День военно-морского флота Украины отмечается в первое воскресенье июля, в 2022 году 3 июля.

Адмирал Комоедов сказал, что Военно-морской флот Украины превратился в военно-речной. По его информации, в настоящее время в составе ВМС Украины фактически остались только несколько бронекатеров, которые могут передвигаться только по реке Днепр.

Адмирал напомнил, что после раздела корабельного состава Черноморского флота СССР в 1997 году ВМС Украины имели в своем боевом составе более 100 кораблей всех рангов, в том числе первого.

Комоедов подчеркнул, что самый современный в то время на Черноморском флоте фрегат "Гетман Сагайдачный" достался Украине. Теперь этот фрегат фактически уничтожен.

Корабль был притоплен экипажем в порту Николаева во избежание его захвата российскими войсками.